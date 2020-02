Akcja KOD, uściski z Kidawą-Błońską. Mocna riposta Beaty Szydło!

IGA 10.2.20 20:50

Jeżeli Kodziarze pytali tam Kidawę, czy było słychać,

to znaczy , że zostali przez nich kupieni!

Ciekawe ile im zapłacili "judaszowych srebrników" !

I to ma być Prezydent!??? Litości!

Jak ona nam spojrzy w twarz ! Ma czelność?



Ja tak sobie myślę, w Kidawy wieku tj. 62lata + 5 kadencja=67 lat !

Co ona może sobą jeszcze reprezentować !



Kobieto miej litość nad Polską i ustąp !