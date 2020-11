Akatyst. Wyśpiewując chwałę Niepokalanej

Kult maryjny to nie tylko różaniec i Litania Loretańska. To również Akatyst. Tradycja przypisuje autorstwo akatystu świętemu Romanowi Pieśniarzowi. Według badaczy pochodzi z V-VI wieku. Znad Bosforu w VII wieku przywędrował do Wenecji, został przetłumaczony na łacinę i miał duży wpływ na pobożność maryjną średniowiecza. W Polsce stal się popularny dzięki Światowym Dniom Młodzieży w Częstochowie.

/liturgia.wiara.pl