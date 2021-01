Agora nie przejmie Eurozetu. Sprzeciw UOKiK

Prezes UOKiK nie zgodził się na przejęcie spółki Eurozet przez Agorę. Urząd stwierdził, że taka koncentracja mogłaby ograniczyć konkurencję na rynku reklamy radiowej oraz rozpowszechniania programów radiowych.

- „Zakaz koncentracji jest wydawany w sytuacji, gdy połączenie przedsiębiorców spowoduje poważne, negatywne skutki dla rynku, a jednocześnie nie jest możliwe uzgodnienie warunków, które w sposób całkowity i satysfakcjonujący eliminowałyby powstałe w wyniku koncentracji zakłócenia konkurencji” – wyjaśnia prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

W ocenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów planowana transakcja mogłaby doprowadzić do powstania duopolu, a przez to marginalizacji pozostałych grup i stacji radiowych w Polsce. Urząd ocenia, że koncentracja doprowadziłaby do sytuacji, w której Eurozet i RMF FM posiadałyby łącznie ok. 70 proc. udziału w rynku.

Agora zajmuje się działalnością prasową, wydawniczą i radiową. Posiada m.in. stacje: TOK FM, Radio Złote Przeboje, Radio Pogoda i Rock Radio. Główne stacje należące do Eurozet to z kolei Radio ZET, Meloradio, Antyradio, Radio Plus i Chili ZET.

Decyzje UOKiK jest nieprawomocna. Przysługuje do niej odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

kak/PAP, money.pl