Agora jednak nie przejmie Eurozet? UOKiK ma zastrzeżenia

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny przekazał stronom zastrzeżenia dotyczące przejęcia Eurozet przez Agorę Wskazał w nich, że w wyniku koncentracji tych spółek mogłoby dojść do ograniczenia konkurencji. Zastrzeżenia jednak – jak poinformował urząd - nie przesądzają o końcowej decyzji w tej sprawie.

– Zgodnie z naszymi ustaleniami w wyniku koncentracji doszłoby do powstania silnej grupy radiowej, co może doprowadzić do zaburzeń w funkcjonowaniu konkurencji zarówno na poziomie krajowym, jak i na rynkach lokalnych. Analiza koncentracji na rynku medialnym jest procesem trudnym, wymagającym szczególnej pieczołowitości. Chcemy chronić przedsiębiorców działających na tym rynku, którym jego duopolizacja znacząco utrudniłaby uczciwe konkurowanie z innymi podmiotami. To niezwykle ważne także dla zapewnienia szerokiej oferty dla konsumentów, która jest tym lepsza, im rynek jest bardziej konkurencyjny. Dlatego zdecydowałem się przedstawić zastrzeżenia do transakcji przejęcia przez Agorę spółki Eurozet – powiedzia prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

mp/300polityka.pl