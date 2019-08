Agnieszka Romaszewska: Nie naparzajmy się nad grobami Powstańców

A to nie tak... Jasne, można spierać się, o to czy to co się stało było jednak możliwe do przewidzenia, czy ewentualnie bardzo trudne... Co by się stało gdyby...Jest też masa "ale" w sprawie tego jak przygotowane było samo Powstanie. Ale nie mówicie, że ktoś tu chciał popełniać samobójstwo. Przeciwnie, tak wielu chciało żyć i tak bardzo chciało być wolnymi! I to doskonale widać na kadrach z pierwszych dni Powstania. A żołnierze, młodzi (i starsi zresztą też), kobiety i mężczyźni, chcieli walczyć. Po 5 latach koszmarnej okupacji, po nędzy, łapankach, upokorzeniach i mordach... chcieli wreszcie WOLNI sami decydować o sobie.