Agnieszka Romaszewska: Był marksizm, był Balcerowicz, jest LGBT. Kto się nie zgadza ten ciemny nieuk

Antonim 25.7.19 12:45

W ogólności, ku mojemu zdziwieniu zgodziłbym się z autorką tekstu, jednak mam poważne ale co do zakresu stosowania przemocy. Państwo nie ma w naturalny sposób monopolu na przemoc! Ten monopol sobie jedynie bezprawnie uzurpuje! Nie jest również tak, że nasze państwo jest kontrolowane przez obywateli. Każdy obywatel ma naturalne niezbywalne prawo do samoobrony przed agresją niezależnie z czyjej strony ta agresja wypływa. Mało tego może w obronie własnej i rodziny użyć wszystkich dostępnych w danej chwili środków.

To socjalizm we wszelkiej postaci chce uczynić obywatela bezbronnym i ograniczonym - przykłady to nazizm, faszyzm, komunizm i współczesne formy ideologii, w które zaangażowany jest socjalizm - do czego by się nie przykleił prowadzi do nienawiści i wojny (patrz przykłady powyżej).