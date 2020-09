Afroamerykanin dźgał nożem sprzedawcę, bo ,,czuł potrzebę zabicia białego''

Przed sądem stanął dziś 19. letni Afroamerykanin Jayvon Hatchett, który dźgał nożem pracownika sklepu motoryzacyjnego w Columbus w stanie Georgia. Jak mówił po zatrzymaniu, zaatakował pracownika sklepu, ponieważ „czuł potrzebę znalezienia białego mężczyzny do zabicia”.

Do zdarzenia doszło 25 sierpnia tego roku. Wówczas to 19. letni Afroamerykanin zadał wiele ciosów nożem białemu mężczyźnie, który pracował w sklepie motoryzacyjnym. Mężczyzna trafił do szpitala, lekarzom na szczęście udało się uratować jego życie.

19. latka do tego ataku miały skłonić nagrania z brutalnych interwencji policji, które oglądał w Internecie.

- „Pan Hatchett powiedział mi, że oglądał na Facebooku filmy z policyjnych strzelanin w innych częściach kraju i czuł potrzebę znalezienia białego mężczyzny do zabicia” – mówił policjant, który uczestniczył w zatrzymaniu mężczyzny.

Kilka dni przed atakiem Hatchett został za kaucją zwolniony z aresztu, w którym przebywał w związku z uszkodzeniem mienia. Teraz został aresztowany na sześć miesięcy.

kak/ dailymail.co.uk, wPolityce.pl