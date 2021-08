Afganistan. Pierwszy polski samolot zabrał już 150 osób

Jak informuje portal Onet, z Afganistanu wystartował już pierwszy z tech polski samolot. Na pokładzie znajduje się ok. 150 osób.

W dniu wczorajszym premier Mateusz Morawiecki informował, że polski rząd wysyła do Afganistanu z misją humanitarną trzy samoloty. Mają one przetransportować do Polski osoby współpracujące z Polską w trakcie misji NATO oraz ich rodziny.

Początkowo była mowa o ok. 100 osobach, ale już wiadomo, że liczba ta będzie zdecydowanie większa, chociażby na tak, że o pomoc Polskę poprosiły m.in. Stany Zjednoczone.

Z Kabulu dzisiaj wystartował już pierwszy polski samolot Herkules C-17. Na chwilę obecną maszyna znajduje się na lotnisku w Nawoi w Uzbekistanie, a na na pokładzie znajduje się około 150 afgańskich współpracowników polskiego wojska.

Po kolejną grupę ma niebawem wystartować kolejny samolot, ale nie wiadomo, ile osób ma wziąć na pokład.

