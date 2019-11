Afera w krakowskim teatrze! Dyrektor oskarżany o molestowanie i mobbing

"Wychodził z inicjatywą witania się pocałunkiem w policzek, za chwilę lizał w szyję"-mówi jedna z aktorek. Interweniował prezydent Krakowa, Jacek Majchrowski. Samorządowiec zapowiedział, że wystąpi o zawieszenie dyrektora i zgłosił sprawę do prokuratury. Sam Schoen powiedział dziennikarzom jedynie, że "to wszystko jest nieprawda", ponadto „nigdy nie molestował seksualnie pracownic ani kobiet współpracujących z teatrem, a także nie dopuszczał się mobbingu”. Innego zdania są kobiety oskarżające przełożonego, które twierdzą, że ze strony dyrektora dochodziło m.in. do niechcianych pocałunków, dotyków, przekroczenia granic – także nietykalności cielesnej.