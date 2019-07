Afera podkarpacka. Prokuratura chce uchylenia immunitetu sędziemu

JONASIK 30.7.19 19:31

Dzisiaj mijają dwa tygodnie, odkąd Kancelaria Sejmu otrzymała uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie publikacji list poparcia kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. We wtorek minie też termin, w którym Kancelaria Sejmu zapowiedziała wypełnienie wyroku.

I co?