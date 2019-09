Afera Brejzy: Szokująca relacja kandydata na prezydenta Inowrocławia. ,,Byłem największą ofiarą hejtów''

Dam 13.9.19 9:19

Żałosny ten proceder odwracania kota ogonem, który uprawiacie.

To że ktoś inny też uprawiał hejt w necie, w żaden sposób nie usprawiedliwis tego, co się działo w ministerstwie Zbigniewa Ziobry, a cały czas staracie się od tego odwrócić uwagę.

Jakby ZZ miał krztę honoru, to po czymś takim podałby się do dymisji (bo albo zlecił te działania, więc nie nadaje się na to stanowisko, albo nie wie i nie panuje nad tym, co się wyrabia w jego ministerstwie, więc także nie nadaje się na to stanowisko)