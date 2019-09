AfD i neonazizm. Ponura przeszłość czołowego polityka

Według "Spiegla" z kolei w roku 2007 Kalbitz wziął udział w marszu radykałów w greckich Atenach. Spotkał się tam też z wieloma działaczami NPD, partii legalnej, ale o wyraźnym sznycie volkistowsko-nacjonalistycznym; wielu jej sympatyków to neonaziści."Spiegel" powołuje się na materiały niemieckiej ambasady w Atenach, według której "14 niemieckich neonazistów" przyjechało do miasta, by wziąć udział w marszu greckich radykałów. Według niemieckiej ambasady doszło do interwencji policji, bo część niemieckiej grupy miała wywiesić na balkonie pokoju hotelowego swastykę.