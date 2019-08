Adwokat sędziego Arkadiusza Cichockiego ujawnia: Emilia Sz. groziła mojemu klientowi

W procederze pośredniczyła internetowa hejterka Emilia Sz. Internautka o nicku "Mała Emi" to prywatnie żona jednego z sędziów KRS i kochanka sędziego Arkadiusza Cichockiego. Cichocki, jak informowały media, również miał uczestniczyć w nagonce na część środowiska sędziowskiego. W imieniu prawnika, głos zabrał jego pełnomocnik, adwokat Piotr Urbanek. Mecenas przesłał „Tygodnikowi Solidarność” oświadczenie, w którym informuje między innymi, że sędzia Cichocki nigdy nie był użytkownikiem konta [email protected] Adwokat przypomina również, że Cichocki nigdy nie pracował w resorcie sprawiedliwości, "był natomiast Rzecznikiem Dyscyplinarnym Ministra Sprawiedliwości wyznaczonym do prowadzenia spraw dotyczących zbrodni komunistycznych w wymiarze sprawiedliwości”. Urbanek tłumaczy, że gdy Cichocki „formułował wobec jednego z sędziów Apelacji Gdańskiej zarzuty o zbrodnie komunistyczne popełnione w 1982 roku”, Emilia Sz. najpierw próbowała przekonać rzecznika do wycofania się ze sprawy, a następnie... podjęła próby szantażu. "Mała Emi" groziła prawnikowi "ujawnieniem ich prywatnej korespondencji w środowisku sędziowskim i przestrzeni publicznej”. Adwokat Arkadiusza Cichockiego dodał, że groźby nie tylko zostały zrealizowane, ale rozszerzyły się również na rodzinę sędziego, " ze szczególnym naciskiem na ujawnienie wobec nieletnich dzieci”. W reakcji na te wydarzenia sędzia w marcu b.r. złożył zawiadomienie o przestępstwie, jednak hejterka nie ustawała w próbach zastraszenia prawnika. Aż do 24 sierpnia b.r. nękała groźbami Cichockiego i jego najbliższych, nawet w sytuacji, gdy Cichocki przebywał w szpitalu.