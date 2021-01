Adwokaci chcą znaleźć się w ,,grupie 0’’. Piszą do ministra

Grupa celebrytów szczepienie razem z medykami „załatwiła sobie” w sposób nieoficjalny. Tymczasem adwokaci oficjalnie domagają się dołączenia przedstawicieli swojej profesji do priorytetowej grupy szczepień przeciwko COVID-19. List w tej sprawie do ministra zdrowia skierował dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, Mikołaj Pietrzak.

- „Zwracam się o uwzględnienie adwokatów w grupie osób uprawnionych do zaliczenia do priorytetowej grupy zero do szczepień przeciwko COVID-19” – pisze do szefa resortu zdrowia Mikołaj Pietrzak.

Jak przekonuje, adwokaci są szczególnie narażeni na ryzyko zakażenia, ponieważ nie wszystkie rozprawy odbywają się zdalnie.

- „Zadania jakie wykonują adwokaci związane są z licznymi kontaktami z różnymi grupami osób. Okoliczności w jakich wszyscy się znaleźliśmy począwszy od marca br. wskazują na coraz większe zainteresowanie obywateli potrzebą uzyskania pomocy prawnej. Nie zawsze jest to możliwe w systemie pomocy zdalnej” – czytamy w liście.

Do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych wiceminister spraw zagranicznych, Paweł Jabłoński.

Oderwanie od rzeczywistości, level: @ORA_Warszawa



Adwokaci mieliby być traktowani jak medycy z „gr. 0”. Bo są „szczególnie narażeni”. Nie to, co kierowcy autobusów, kasjerzy, nauczyciele...



BTW M. Pietrzak ubiega się właśnie o reelekcję na dziekana – koledzy na pewno docenią. pic.twitter.com/XZHRjo852A — Paweł Jabłoński (@paweljabIonski) January 5, 2021

kak/niezależna.pl, wPolityce.pl