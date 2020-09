Adamowicz cytuje Benedykta XVI, żeby zaatakować Kaczyńskiego

Magdalena Adamowicz we wpisie na Twitterze zacytowała słowa papieża Benedykta XVI. Europosłanka KO zrobiła to jednak po to, aby zaatakować Jarosława Kaczyńskiego.

W rozmowie z tygodnikiem „Sieci” prezes PiS mówił między innymi o przypadku Irlandii, która jeszcze nie dawno była bardziej katolicka od Polski, jednak przez przyjmowanie postulatów ideologii LGBT i bierność władz oraz społeczeństwa, stosunek do Kościoła uległ drastycznej zmianie.

Zdaniem Kaczyńskiego Irlandia obecnie jest katolicką pustynią, na której szaleje ideologia LGBT. Dodał, że nie przyłoży ręki do tego „[…] żebyśmy przegrywali z tym, co uważam za zagrażające samym fundamentom naszej cywilizacji”.

Adamowicz odpowiadając na słowa Kaczyńskiego napisała:

„>>Wiem, że po tym, co się stało, niektórym z was trudno jest nawet stanąć w drzwiach kościoła<< - Papież Benedykt XVI do ofiar pedofilii kapłanów i zakonników w irlandzkim Kościele.

Ale wg Kaczyńskiego to lewactwo i LGBT spowodowały pustynnienie kościołów w Irlandii”.

Jakaż to szkoda, że Adamowicz „zapomniała” o innych cytatach z Benedykta XVI. Chociażby takich jak ten z nowej biografii emerytowanego papieża, którą napisał Peter Seewald:

„Homoseksualne małżeństwa i aborcja na świecie to znak >>duchowej siły Antychrysta<<”.

