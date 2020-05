Adam Strzembosz grozi PiS

Michał Jan 8.5.20 10:58

Nazywają PiS komunistami, bolszewikami, a dla mnie byłaby to horda Hunów. Po co komu jakieś prawo, jeżeli dwóch szeregowych posłów może ustalić coś innego i nikomu za to włos z głowy nie spadnie?

Jeżeli "Nauczyciel" upiera się przy swoim, tylko później i ponownie przez PKW, to ci jego pomagierzy, którzy wydrukowali na przemiał karty - niegospodarność, ci, co przekazali pesele do PP SA - RODO (100 tys. zł max tylko), a ten, który odpowiadał za zorganizowanie wyborów, które po prostu się nie odbędą - TS.

Bez tego, to nie tylko nie będzie państwo prawa, ale nawet lewa.