Adam Bielan: Andrzej Duda nie jest homofobem. Prezydent chroni praw rodziców

heniek 16.6.20 8:20

Idiotyczne tłumaczenie i jeszcze bardziej idiotyczne strasznie ludzi lesbijkami i gejami. Jeśli ślub wezmą pary homoseksualne to co grozi rodzinom heteroseksualnym? NIC, dosłownie NIC, nadal będą żyli tak samo, a wy dajecie sobie wciskać jakieś pierdoły o zagrożeniach rodziny. Ludzie, kooorwa, zacznijcie myśleć sami i przestańcie zaglądać innym do łóżek.