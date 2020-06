Adam Andruszkiewicz: Poparcie PO będzie końcem Konfederacji

chyba że Wilk zrobił to specjalnie?!... 12.6.20 19:16

Konfederacja w 2020 r. jest tym samy dla polskiej polityki czym w 2007 r. była LPR. I nie odkryje ameryki ten, kto powie że pierwsze skrzypce w obu tych projektach gra nie kto inny jak Giertych, choć obecnie z robi to z drugiego rzędu. Korwin, Braun robią tu za magnes przyciągający gówniarzy, ignorantów i naiwniaków którym marzy się raj na ziemi i cuda na kiju, zafundowane przez koliberałów którzy z kolei własną matke zostawiliby pod mostem gdyby nie była zaradna i nie znała się na geszeftach. Wystarczy posłuchać Michalkiewicza, czy tego ich doktora Mentzena o Mikke nie wspominając, przecież oni między linijkami mówią - nie jesteś zaradny, masz luki we wiedzy, czyli jesteś głupi, więc tyraj na nas, a później, jak będziesz bezużyteczny to zdychaj pod mostem. Bosak to marionetka, ładnie mówi komunały trafiające do gówniarzerii dlatego jest twarzą tego projektu. Dziwi mnie tylko że wejdą w kolacje z Trzaskowskim, bo to tak jakby Alan Greenspan robił interesy z Pablo Escobarem (a może robił?). Wilk sie chyba za wcześnie wygadał, wskazał saperom bombe, którą teraz łatwo będzie zdetonować, Dudzie na in plus