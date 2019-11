Adam Andruszkiewicz: Biedroń jest żałosnym hipokrytą. Niech nie opowiada farmazonów!

„ On wraz ze swoim partnerem nie jest żadną prześladowaną mniejszością, tylko jest świetnie usytuowaną kastą finansowo-polityczną”.

W swoich słowach odnosił się oczywiście do słów, jakie padły z ust Roberta Biedronia w Parlamencie Europejskim. Stwierdził, że w Polsce homoseksualiści są prześladowani, a on nie może wejść do niektórych restauracji.