Adam Andruszkiewicz: Abp Jędraszewski jest mężem stanu

Zdecydowanie przychylam się do wniosku Jarosława Kaczyńskiego, który bardzo celnie zdiagnozował zagrożenie ideologiczne, które idzie ze strony LGBT. To podmycie naszych tradycyjnych wartości i zniszczenie rodziny w polskim rozumieniu. To niezwykle zagraża naszej cywilizacji, na której jesteśmy wychowani. Nie możemy zrobić ani kroku wstecz i np. pozwolić na legalizację tzw. małżeństw homoseksualnych, czy oddać dzieci w ich ręce. Po drugie, abp. Jędraszewski jest w mojej ocenie mężem stanu. To jeden z przywódców Kościoła w Polsce, których musimy bronić. Zwłaszcza w tych trudnych czasach, gdy powstaje coraz więcej znaków zapytania w sprawach ideologicznych. Abp. Jędraszewski pokazuje jasną ścieżkę i nazywa rzeczy po imieniu. Uważam, że Kościół w Polsce powinien podążać taką drogą - komentował.