Absurd stulecia! Gest dłoni OK! uznany przez Ligę Antydefamacyjną jako rasistowski

Organizacja znana jako Liga Antydefamacyjna (Anti-Defamation League) uznała gest ręki OK za znak rasistowski, tłumacząc, że oznacza on „white power”, czyli białą siłę, co według przekazu ADL miałoby być symbolem rasistowskim symbolizującym przewagę ludzi o białym kolorze skóry nad innymi.

Gest ten został tym samym zaklasyfikowany przez ADL jako symbol nienawiści i znajduje się na liście obok takich znaków jak swastyka czy symbol SS.

Jak podał polsatnews.pl:

– W USA z kolei gest ten kojarzony jest z wyborcami Donalda Trumpa. Wiele osób łączy jego politykę z tzw. white power, przekonaniem o wyższości osób o białym kolorze skóry.

Pojawia się więc proste pytanie, czy taka klasyfikacja nie stawia ADL jako organizacji sprzyjającej przeciwnikom obecnego prezydenta USA, Donalda Trumpa?

Zasadne jest też następne pytanie, czy nie jest to kolejny element walki kulturowej oraz dzielenia ludzi i społeczeństw w taki sposób, aby stawały się one antagonistyczne względem siebie? Podobnie jak na przykład wzmagane jest podsycanie nienawiści pomiędzy różnymi religiami i wyznaniami.

A parodiując to kontrowersyjne i niedorzeczne obwieszczenie ADL, można być też postawić pytanie, czy kiedy osoba czarnoskóra, mulat lub karnacji innej niż biała, posłuży się tym gestem, to również będzie on rasistowski?



Mariusz Paszko