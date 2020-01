Absurd! Konfederacja chce definiować strategię Polski na Bliskim Wschodzie

T. 7.1.20 14:44

Drogie frędzle, to teraz wyobraźcie sobie sytuacje odwrotną. Putin w Afganistanie bez jakiejkolwiek wiedzy tamtego rządu likwiduje wysokiego rangą Czeczeńskiego oficera który przybywa tam na zaproszenie Afgańczyków. Darlibyście japę że to barbarzyństwo, pogwałcenie prawa międzynarodowego. Rozumiem że w WASZEJ ocenie gdy strzela USA to jest to ok, a gdy strzela np. Putin to jest fe. A gdyby taka sytuacja miała miejsce w Polsce, że bez jakiejkolwiek wiedzy czy nadzoru wojsko USA przeprowadziło akcję militarną na terenie Naszego kraju? Nieliczni trzeźwo myślący politycy nie chcą Nas zwyczajnie mieszać w nie swoją wojnę.

Prawda jest taka że USA poleciało teraz po bandzie i jest kryzys na miarę kryzysu kubańskiego z 1962r.