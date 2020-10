Absolutny skandal!!! Działacz Wiosny: Sierp i młot to piękny symbol

Skandaliczny wpis działacza Wiosny Roberta Biedronia. W kraju, w którym tysiące osób straciło życie przez zbrodniczy reżim komunistyczny postanowił on wychwalać symbol… sierpa i młota. „Skoro taki piękny i ważny, proponuję przeprowadzić prosty test i drukować go na plakatach i ulotkach kandydatów przy następnych wyborach. Powodzenia” – komentuje Marcin Makowski.

Polityk Wiosny Michał Pękoś, który w ostatnich wyborach parlamentarnych startował do Sejmu z Gdańska, w swoim komentarzu na Twitterze odniósł się do faktu, że aktywistka partii Razem w swoim opisie profilowym w mediach społecznościowych zamieściła symbol sierpa i młota. Napisał:

„Sierp i młot to piękny i ważny symbol dla lewicy. Nie możemy pozwolić aby go nam odebrano i zakwalifikowano jako symbol zła.

Uważam że ten symbol na profilu @angelika_n_kraw to wspaniała deklaracja ideologiczna”.

Wcześniej członek partii Razem Krystian Głuch informował:

„W sprawie obrony sierpa i młota przez członkinie @partiarazem napisałem wniosek do partyjnego sądu koleżeńskiego ponieważ jest to jawne naruszenie statutu partii.

Nie ma i nie będzie zgody na bronienie totalitarnych symbolów w demokratycznej lewicowej partii”.

