Abp Wacław Depo: Jesteśmy świadkami antykultury, która za cel obrała sobie bestializację człowieka

Cogito ergo sum 16.8.19 9:04

Celem antykultury nie jest zrównanie człowieka ze zwierzętami tylko postawienie go niżej. Zwierzę działa zgodnie ze swoją naturą a w wypadku religijnej rewolucji człowiek depcze swoją naturę. Wśród zwierząt nie ma zjawiska wiary w bozie, duszki, i inne głupoty. Zwierzęta tej samej rasy żyją obok siebie, nie zabijają się bo drugie zwierze wierzy w inneg zmyślonego przyjaciela. Kościelni "naukowcy" szukają na gwałt jakiś przypadków, kiedy to pies wyje do księżyca, i wyciągają nieuzasadnione wnioski. Do tego zwierzęta nie gwałcą swoich młodych, tak jak to robi bardzo często kler.