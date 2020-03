Abp Stanisław Gądecki: Zachęcam do skorzystania z dyspensy

Lennon 14.3.20 8:39



Chodzenie do kościoła nie jest potrzebne - autorytety tak mówią:



Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.