Abp Stanisław Gądecki wzywa do codziennej lektury Pisma Świętego i modlenia się nim

JS 17.1.20 14:46

A ja wzywam arcybiskupów do większego słuchania tego co Pan Jezus i Jego Najśw. Matka, Maryja mówią do Kościoła w ostatnich stuleciach. Nie chowa się światła pod korcem. Pan Jezus powiedział, że będzie z nami do końca świata. Nie jako niemy, bierny obserwator ale jak Jego Ojciec będzie dawał znaki, przemawiał przez wybranych aby pomagać nam w trudnych okresach. Niebo wielokrotnie przestrzegało nas przed tym co nadejdzie. Niestety przez pychę i głupią wiarę, że ludzie kierujący Kościołem dzięki rozumowi, nauce, wiedzy sami sobie poradzą z szatanem, przyszły na ludzkość wstrząsy. Potem pytają się - gdzie był Bóg ? Bóg wcześniej był, ale nie chciano Go słuchać.

Pozdrawiam