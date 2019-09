Abp Stanisław Gądecki upomina PiS w sprawie aborcji. ,,To jest hańba Rzeczypospolitej''

"Niestety, w naszych czasach nie wszystkie dzieci są przyjmowane w ten sposób. Wiele dzieci od początku jest odrzucanych. Niektórzy – jakby na usprawiedliwienie – ośmielają się mówić, że ich wydanie na świat było błędem. To haniebne! Jeśli dziecko przychodzi na świat w niechcianych okolicznościach, to rodzice lub inni członkowie rodziny, powinni uczynić wszystko, co w ich mocy, aby je przyjąć jako dar Boga z otwartością i miłością" - wskazał hierarcha.