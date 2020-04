Abp Polak: Pójdziesz w Święta do kościoła - masz grzech

6.4.20 10:00

A może trzeba było porozmawiać z ministrem Szumowskim, żeby zrobił zakaz dla wszystkich ludzi, a nie pozostawiał 5 osób na Mszy. Wg mnie to tylko wprowadzilo chaos. Ci, co mają jakieś fory u księży to umawiają się z nimi i chodzą na Msze. Ludzie co pozamawiali Msze chodzą albo i nie. Nie wiadomo co i jak. Gadka prymasa, że to grzech przeciw piątemu przykazaniu iść w święta do Kościoła...?? Człowieku co ty pieprzysz...? Sorry za język, ale to jest chore! Wszędzie można się zarazić gdy jest kontakt dłuższy z ludźmi a wg mnie w kościele ten kontakt jest niewielki. Kwestia przyjmowania Komunii św. to już sprawa dyskusyjna, ale absolutnie Księże Wojciechu co Ty nam tu gadasz?? Nie można nawet na chwilę wejść do kościoła...? Chore!! Wlaśnie odwrotnie powinno być - szanując wszelkie obostrzenia jednak ludzi zachęcać do kontaktu ze swoimi duszpasterzami by wszyscy mogli jednak ten czas przeżyć w kontakcie z Bogiem, także w kościlele, bo to tam zbieramy się zawsze na modlitwę to tam się uciekamy w trudnych chwiliach życia to tam otrzymujemy łaski od Boga tam jest ukryty Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie!! Nie w naszych domach!