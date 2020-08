Abp Paglia: Przesłanie Evangelium Vitae Jana Pawła II ciągle aktualne

Przewodniczący Papieskiej Akademii Życia abp Vincenzo Paglia razem z prefektem Dykasterii ds. świeckich, rodziny i życia, kard. Kevinem Farrelem biorą udział w drugim spotkaniu Sieci Panamerykańskiej na temat prawa do życia. Zbiega się ona z 25-leciem publikacji encykliki „Evangelium Vitae” św. Jana Pawła II. Spotkanie zorganizowała Rada Episkopatu Latynoamerykańskiego.

Spotkanie jest wypełnione wymianą doświadczeń na temat różnych wymiarów obrony prawa do życia i troski o rodzinę. Z powodu pandemii odbywa się poprzez internet. Uczestniczący w nim abp Vincenzo Paglia mówi o wnioskach jakie płyną z encykliki „Evangelium Vitae” po 25 latach od jej wydania.

- „Uważam, że to spotkanie sytuuje się na linii Synodu zwołanego przez Papieża Franciszka na temat Amazonii – to znaczy «wszystko dotyczy wszystkich». Życie jawi się jako wielki dar, który otrzymujemy od Boga. Nie jest ono talentem do zakopania w ziemi, ale jest darem przeznaczonym do udzielania go, do ofiarowania, do przynoszenia owoców. Kto chce żyć tylko dla siebie, kto widzi jego sens jedynie w wykorzystywaniu go dla własnych potrzeb, traci jego prawdziwą wartość – podkreślił abp Paglia. – Oto dlaczego podejmowanie refleksji nad życiem, nad Ewangelią życia, dotyka istotnych tematów dla przyszłości naszej planety. «Evangelium vitae» rozbłysła w kluczowym momencie historii i stawia w pełnym świetle centralne miejsce osoby ludzkiej oraz obronę życia.“

