Abp Michalik wspiera abp. Marka Jędraszewskiego: Zwycięstwo da Pan w swoim czasie!

Mural przedstawiający koguta powstał w Pcimiu (woj. małopolskie) w ramach projektu "Regio-mural Kliszczacy" przy współpracy Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych "Talent" i Fundacji "Klamra". W założeniu angażował on młodzież i łączył nowoczesną formę sztuki z tradycją regionalną.



Kogut został wybrany za symbol miasta nie przypadkiem. - Zaproponowaliśmy koguta, bo Pcim jest wsią (…) a jak się rano wstaje, to na wsi budzi kogut, a nie budzik - mówią organizatorzy projektu w reportażu przygotowanym przez ITV Myślenice.



Symboliki tej nie dopatrzył się proboszcz lokalnej parafii ks. dr Lucjan Pezda. Nie połączył również koguta z Chrystusem i zmartwychwstaniem, co zwierzę to symbolizuje wg "Słownika symboli" Władysława Kopalińskiego. Zamiast tego, ks. Lucjan Pezda zobaczył w kogucie symbol zdrady i fałszywości i skojarzył go z promocją LGBT. A wszystko dlatego, że w wykonanie murala zaangażowana była Fundacja "Klamra".