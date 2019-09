Abp Marek Jędraszewski: Walka szatana z uczniami Chrystusa trwa nadal

JS 29.9.19 10:03

"Jeżeli człowiek zrozumie, że nad Boga nie ma innej większej i wspanialszej wartości, to jego świat zacznie się cudownie porządkować. Gdzie pierwszy jest Bóg, tam wszystko znajduje swoje właściwe miejsce."



Problem jest w tym, że ludzie nie wierzą, że Bóg może istnieć ! Za to wierzą, że ewolucja istnieje a Kościół ją uznał ! I jak tu ludzie mają się zmienić, aby świat był wspaniały jak mówi abp Jędraszewski ? Nie wystarczy pięknie mówić a trzeba działać. Jak ? Tylu mądrych profesorów, mędrców jest w Kościele ale żaden z nich nie wpadł na pomysł, nie zdobył sie na odwagę aby odtruwać ludzkie umysły zatrute ewolucją, big-bangiem, których nie było ! To wszystko można bardzo łatwo i sprawnie obalić pokazując liczne przykłady właśnie z przyrody, z fizyki, z matematyki, jak świat w skali mikro i makro doskonale działa w oparciu o PRAWA, których nie widać a one SĄ ! A co dopiero dzieje się w fizyce kwantowej, której nikt nie rozumie ? Tam wszystko jest możliwe i dla Boga też wszystko jest możliwe !

Po drugie, a właściwie powinno być po PIERWSZE. Kościół cały czas mówi nam o Jezusie historycznym, książkowym, przeanalizowanym wraz z Jego czynami i Słowami chyba do siódmego dna. DLACZEGO nie mówi się, że ON ŻYJE i MÓWI do nas ??? A jak mówi ? Przez jak to ktoś kiedyś bardzo nietrafnie nazwał, przez objawienia prywatne. Jakby zamiast tego słowa było osobiste, już inaczej by to wyglądało. Ja nazywam je POMOCNYMI. Jest ich wiele w ostatnim okresie i to dzięki nim prawdziwie uwierzyłem i z letniego katolika stałem się gorącym, do czego wszystkich zachęcam. Gdyby redakcja Miłujcie Się nie poprosiła abp Andrzeja Dzięgi o zbadanie objawienia danego Alicji Lenczewskiej, nie poznalibyśmy tego co Pan Jezus polecił spisywać szczecińskiej nauczycielce. Tam jest ŻYWY BÓG, Którego brakuje w kościołach !!!! !!

Czytajcie objawienie dane bł. A.K. Emmerich. Całe objawienie i najlepiej nie czytając wstępu a jedynie ostatnią stronę okładki. To wystarczy.



Króluj nam Chryste

Pozdrawiam