Abp Marek Jędraszewski: Przez Maryję do Jezusa!

– Kiedy dzisiaj rozpoczynamy Nowy 2020 Rok, niech wspólne ze św. Faustyną rozważanie duchowego piękna Najświętszej Maryi Panny prowadzi nas do nieustannego wielbienia Boga Ojca – mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski podczas noworocznej Mszy św. w kaplicy Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Łagiewnikach.

– Prawdziwa i niezmącona żadną doktrynalną skazą wiara w Jezusa Chrystusa niejako dyktowała równie czystą i pełną wiarę odnoszącą się do Jego Dziewiczej Matki. W ten sposób chwała, jaką był obdarzany przez chrześcijan narodzony w Betlejem Zbawiciel świata, spływała również na Jego Przenajświętszą Matkę – powiedział arcybiskup i przypomniał postać św. Cyryla Aleksandryjskiego, który niestrudzenie dążył do uznania godności Bożego macierzyństwa Maryi. Wyrazem niezwykle silnego kultu maryjnego było wzniesienie na rzymskim Eskwilinie Bazyliki Santa Maria Maggiore – Matki Boskiej Większej, gdzie znajdują się relikwie betlejemskiego żłóbka.

Metropolita zwrócił uwagę, że pierwszy poetycki utwór napisany po polsku – „Bogurodzica” – nie tylko sławi Maryję, ale również podkreśla fakt, że dzięki Niej ludzie mogą zbliżyć się do Chrystusa.

–Można by ośmielić się powiedzieć, że hymn „Bogurodzica” od samego początku naszej narodowej historii nakreślił najbardziej fundamentalny rys polskiej pobożności – przez Maryję do Jezusa – zaznaczył arcybiskup i zacytował fragment modlitwy św. Siostry Faustyny, w której Sekretarka Bożego Miłosierdzia w podobny sposób postrzega Matkę Najświętszą: „O Matko, Dziewico, nikt nie pojmie tego, / Że Bóg niezmierzony staje się człowiekiem, / To tylko motyw miłości i niezgłębionego miłosierdzia swego, / Przez Ciebie, Matko, dane nam żyć z Nim na wieki./ O Maryjo, Matko Dziewico i Bramo niebieska, / Przez Ciebie przyszło nam zbawienie, / Wszelka łaska przez Twoje ręce dla nas tryska”.