Abp Marek Jędraszewski pobłogosławił Kraków i Polskę Najświętszym Sakramentem

Antek 20.3.20 11:25

Co wasz kościół zrobił w walce z wirusem ?

Nic. Konieczność zamykania kościołów potwierdziła tylko, że wasze wierzenia nic nie dają - powiem więcej - nawet szkodzą. Nawet święcona woda okazała się nic nie warta - księża sami ją usunęli z kościołów.

To wszystko pokazuje, że to wszystko to tylko fajna bajka dla fajnych dzieci, ale tych troszkę... wiadomo jakich