Abp Marek Jędraszewski: ,,Panie, przymnóż nam wiary w Polskę! Daj nam poczucie siły i Polskę daj nam żywą!''

Historyk 11.11.19 18:22

To ten pan w sukni, co to wlewa jad i nienawiść w serca ubogich umysłem Polaków, ten co krzyczy że ci Polacy którzy nie popierają jego bliskowschodniej religii, to tęczowa zaraza i odnosi się do nich z pogardą?



Takich ludzi sobie nie życzę w Polsce. On i tak już dawno wybrał Watykan a nie Polskę.