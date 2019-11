Abp Marek Jędraszewski: Nie pozwólcie wyrwać krzyża z waszych serc

– Bądźcie świadkami zwycięskiego krzyża i nie pozwólcie go wyrwać z waszych serc – mówił abp Marek Jędraszewski w krakowskiej parafii św. Rafała Kalinowskiego, gdzie udzielił sakramentu bierzmowania, a także poświęcił nowe organy i witraże.



W wygłoszonej homilii, arcybiskup odwołał się do misji apostoła Pawła, który niestrudzenie głosił Chrystusa wszystkim narodom, nie zważając na przeciwności i trudy. – Czynił to mocą Ducha Świętego i siłą Bożej prawdy, która potrafi zmieniać serca i umysły ludzi, sprawiając, że prześladowcy Kościoła, stają się jego najbardziej gorącymi świadkami – zauważył.



Metropolita zaznaczył, że Kościół wzrastał dzięki wierze apostołów i świadków, którzy swoim życiem pokazywali, że pełna prawda o człowieku jest zawarta w Ewangelii. Podkreślił, że zadaniem każdego chrześcijanina jest miłość do Boga i bliźniego. – Miłość ta musi być pełna dobrych czynów, miłosierna, okazująca pomoc i wsparcie. Realizm Ewangelii jest głoszony od samego początku aż po dzień dzisiejszy do skończenia świata coraz to nowym pokoleniom chrześcijan – mówił.



Zwracając się do młodzieży, arcybiskup przypomniał, że na początku Eucharystii, każdy z nich powiedział, że sakrament bierzmowania pozwoli im mężnie wyznawać wiarę. Dodał, że Ewangelia musi stać się podstawą codziennego życia i fundamentem dobrej przyszłości. Pomocą w podjęciu zobowiązań, wynikających z przyjęcia Dobrej Nowiny jest Duch Święty i Jego dary: mądrości, rozumu, umiejętności, dobrej rady, męstwa, pobożności i bojaźni Bożej. – Otwórzcie się na te dary po to, aby jeszcze bardziej wzrastać w godności dziecka Bożego i Chrystusowego ucznia – zachęcał.



Metropolita nawiązał do krzyża – znaku ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana. – Bądźcie świadkami zwycięskiego krzyża i nie pozwólcie go wyrwać z waszych serc. Brońcie jego obecności w waszych sumieniach, ale również w przestrzeni publicznej naszej ojczyzny. Nie wstydźcie się przyznawać do Chrystusa! – zakończył.



Abp Jędraszewski pobłogosławił w kościele św. Rafała Kalinowskiego nowe organy i poświęcił siedemnaście witraży, przedstawiających historię Chrystusa oraz Jego naśladowców – polskich świętych. Witraże zaprojektowała prof. Joanna Stefańska, a wykonał ks. Tadeusz Żurawski SDB.



Parafia pw. św. Rafała Kalinowskiego została erygowana 1. stycznia 2002 r. W 2008 r. kard. Stanisław Dziwisz poświęcił plac pod budowę kościoła. W noc Bożego Narodzenia 2010 r. w prowizorycznych warunkach – surowe mury kościoła nie miały jeszcze okien ani drzwi – została odprawiona pierwsza Msza św. w nowej świątyni.