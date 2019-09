Abp Marek Jędraszewski: Bądźmy zawsze wierni krzyżowi

- Obchodząc dzisiejszą uroczystość i dziękując Bogu za ks. Mariana Luzara i jego wielkie dzieło, będziemy (…) modlić się o to, by nowe, i oby jak najbardziej liczne, zastępy skautowskie w Polsce, były wierne temu, co z wielką czcią i szacunkiem noszą na swoich harcerskich mundurkach. - mówił metropolita krakowski Marek Jędraszewski w Święto Podwyższenie Krzyża Świętego podczas Mszy św. z okazji 80. rocznicy śmierci księdza harcmistrza Mariana Luzara w Parafii Śś. App. Piotra i Pawła w Trzebini.

Arcybiskup podkreślił, że prawda o krzyżu była niezwykle bliska księdzu harcmistrzowi Marianowi Luzarowi. Urodził się on pod koniec XIX wieku w Krakowie, gdzie zdał maturę i wstąpił do seminarium. W międzyczasie zafascynował się ruchem skautingowym, rozwijającym się dzięki działalności Andrzeja Małkowskiego w 1911 roku. Dokładnie w tym samym czasie ogłoszono konkurs na polską odznakę skautową, w wyniku którego nadesłano 84 prace. Trzecie miejsce zajął projekt ks. Kazimierza Lutosławskiego, stając się podstawą do opracowania Krzyża Harcerskiego, którego ostateczny kształt przyjęto w 1918 roku. Krzyż Harcerski, wzorowany na krzyżu Virtuti Militari, otoczony jest przez wieniec dębowo-laurowy. Pośrodku znajduje się krąg, a w nim lilijka z odchodzącymi na boki promieniami. Na poziomych ramionach krzyża widnieje napis „Czuwaj”. Równie bogata jest jego symbolika, nawiązująca do zwycięskiego krzyża Chrystusa. Krąg świadczy o doskonałości, do jakiej dąży harcerska rodzina i do harcerskiego kręgu. Lilijka symbolizuje czystość, a wskazując na północ, pokazuje kierunek, tak jak igła w kompasie. Promienie to wszechstronność rozwoju harcerskiego, liście dębowe świadczą o męstwie i odwadze, a laurowe o zwycięstwie.