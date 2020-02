Abp Lenga. Mocne słowa o swoim zawieszeniu i nie tylko

OLI 23.2.20 14:20

Arcybiskup Lenga - jeden z coraz bardziej nielicznych - posiadający żywą wiarę.



Polscy biskupi w coraz większej liczbie w nic nie wierzą i niczego nie głoszą.

Kościelni politycy realizujący doktrynalną politykę Watykanu, i tyle.

Od czasu do czasu jakiś drętwy list episkopatu, trup od chwili jego poczęcia..

Od czasu do czasu jakieś kazanie ułożone z samych truizmów.



Nieliczni spośród biskupów jeszcze pamiętają, po co poszli do stanu duchownego, ale kalendarz jest nieubłagany. Odchodzą.

Resztę załatwia polityka kadrowa Franciszka.



Tutaj cały film z wypowiedzią Abpa Jana Pawła Lengi:



https://www.youtube.com/watch?v=JQTMb7gSa10