Abp Jędraszewski: Zwycięstwo przyjdzie przez Maryję

W uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, rozpoczęła się III edycja ogólnopolskich 33-dniowych rekolekcji pod nazwą ODDANIE33. Ich celem jest przygotowanie do całkowitego oddania się Matce Bożej, a za Jej pośrednictwem – Jezusowi.

Na początku Mszy św. na krakowskiej Skałce, przeor tutejszego klasztoru zwrócił uwagę, że to nabożeństwo zapoczątkowali polscy jezuici w XVI i XVII w. – Dziękujemy Bogu, że to dzieło przechodziło też przez Jasną Górę. 3 maja 1966 r. nastąpiło oddanie się w niewolę miłości za wolność Kościoła w Polsce. Stało się dziełem całego narodu – jesteśmy oddani Matce Bożej. To oddanie stwarza okazję, żebyśmy zaangażowali się w nie w sposób osobisty w tym pokoleniu – mówił o. Mariusz Tabulski OSPPE.

W czasie homilii, abp Marek Jędraszewski swoje rozważania poświęcił Karolowi Wojtyle – św. Janowi Pawłowi II, który w pełni swoje życie zawierzył macierzyńskiej opiece Maryi. Metropolita krakowski przypomniał, że w lutym 1940 r. Karol Wojtyła spotkał Jana Tyranowskiego, krawca i mistyka, dzięki któremu poznał dzieła św. Jana od Krzyża i św. Teresy z Avila, a także Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwika Marii Grignon de Monfort.

– Traktat pokazał mu, że najlepsza droga do Chrystusa prowadzi przez Maryję. To dzięki Niej możemy wejść najpełniej w tajemnicę Wcielenia i Odkupienia, które stało się naszym udziałem dzięki Jezusowi – mówił abp Marek Jędraszewski zwracając uwagę, że z słów tego nabożeństwa pochodzi biskupie i papieskie zawołania „Totus Tuus”, a owocem tych młodzieńczych refleksji stały się późniejsze dokumenty jego pontyfikatu: encyklika Redemptoris Mater oraz List apostolski Mulieris dignitatem.

– Zrozumiał, że prawdziwa pobożność maryjna, to nie zwykła tylko skłonność uczuciowa wynikająca z pewnej potrzeby serca, ale przede wszystkim, że w pobożności maryjnej kryje się obiektywna prawda o Bogurodzicy, którą Bóg jako nową Ewę postawił wobec nowego Adama – Chrystusa – mówił metropolita krakowski.

Abp Jędraszewski zwrócił uwagę, że młody biskup Karol Wojtyła w VIII rozdziale Konstytucji o Kościele Lumen gentium Soboru Watykańskiego II rozpoznał siebie i całą dotychczasową osobistą pobożność maryjną. Jego dojrzewanie do miłości do Matki Najświętszej rozpoczęło się w Wadowicach – najpierw w czasie nabożeństw do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w parafialnym kościele, a później w czasie nabożeństwa szkaplerznego przyjętego od karmelitów „na górce”. Kolejne ważne miejsca kształtowania pobożności maryjnej Karola Wojtyły to Kalwaria Zebrzydowska, gdzie przeplatają się ze sobą dróżki Pana Jezusa i Matki Bożej, a także Jasna Góra w Częstochowie – sanktuarium narodu polskiego. – Całe jego życie zmierzało do tego, by jak najściślej złączyć się z Chrystusem – Zbawicielem świata i Odkupicielem – właśnie poprzez Matkę Najświętszą – mówił abp Jędraszewski.

Kończąc homilię arcybiskup zwrócił uwagę, że początek nowego roku przepełniony jest niepokojem nie tylko związanym z epidemią, ale także w związku z rosnącą siłą – zwłaszcza na Zachodzie – rewolucji neomarksistowskiej. – Lęk przed tym, co nadejdzie. Niepokój o to, co może się stać. Obawa, że skończy się jakiś świat. Dlatego, kiedy dziś rozpoczynają się 33 dni, których kresem ma być oddanie się Matce Najświętszej, chciałem powiedzieć: najpierw konieczna jest ufność pokładana w Panu Bogu – mówił abp Marek Jędraszewski i podkreślał, że nadzieję trzeba pokładać w Jezusie, który mówi: „Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat”.

Metropolita krakowski zwrócił uwagę, że oddanie się Matce Bożej jest tak ważne, ponieważ Ona „najpewniej i najpełniej” doprowadzi człowieka do Swojego Syna. W tym kontekście arcybiskup przypomniał słowa kard. Augusta Hlonda: „Zwycięstwo, jeśli przyjdzie, przyjdzie przez Maryję”. – Kard. Hlond mówił: „zwycięstwo, jeśli przyjdzie…”, a my wiemy – patrząc na dzieje narodu polskiego kilkudziesięciu ostatnich lat – przyszło zwycięstwo. Przyjdzie z całą pewnością – zakończył abp Marek Jędraszewski.

mp/diecezja.pl