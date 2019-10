Abp Jędraszewski zaprasza do kina. ,,To aktualna sytuacja również w Polsce''

- Bardzo zapraszam, by udać się do kin, by przeżyć historię, która jest jak najbardziej współczesną; która - niestety - dzieje się pośród nas; by zrozumieć, jak święte jest każde życie i że nikt z nas nie może obojętnie patrzeć, co dzieje się z życiem, drugiego, zwłaszcza zupełnie niewinnego, człowieka – tymi słowami abp Marek Jędraszewski zachęca do obejrzenia filmu „Nieplanowane”. Historia nawróconej aborcjonistki, Abby Johnson, wchodzi do kin 1 listopada.

Abby Johnson, autorka książki „Nieplanowane”, na podstawie której powstał film o tym samym tytule, jako młoda kobieta zaangażowała się w wolontariat w aborcyjnej organizacji Planned Parenthood. Szybko pięła się po szczeblach kariery, aż do stanowiska szefowej jednej z klinik aborcyjnych. „Dopiero gdy asystowała przy aborcji zrozumiała, co to za wielkie nieszczęście dla kobiety, dla zabijanego dziecka, dla społeczeństwa, które traci swoich członków – jeszcze nienarodzonych, ale przecież istniejących – mówi abp Marek Jędraszewski, który poleca zobaczenie filmu w kinach.

Metropolita krakowski mówi, że film „wzrusza i przejmuje”, a przede wszystkim opowiada bardzo aktualną sytuację – także w polskich realiach.

– Bardzo zapraszam, by udać się do kin, by przeżyć historię, która jest jak najbardziej współczesną; która – niestety – dzieje się pośród nas; by zrozumieć, jak święte jest każde życie i że nikt z nas nie może obojętnie patrzeć, co dzieje się z życiem, drugiego, zwłaszcza zupełnie niewinnego, człowieka.

– Chodzi o to, żeby życia bronić, żeby za to życie się wstawiać, o nie się modlić – mówi abp Jędraszewski i podkreśla, że film jest zachętą do „nowego, pełnego humanizmu i humanitaryzmu, spojrzenia na życie drugiego człowieka”. – Stąd to moje serdeczne zaproszenie, by poświęcić trochę czasu i udać się do kina – być może ze swoimi przyjaciółmi, najbliższymi – by przeżyć prawdę o życiu człowieka – mówi metropolita krakowski.

„Nieplanowane” to fabularny obraz oparty na prawdziwej historii Abby Johnson, jednej z najmłodszych dyrektorek kliniki aborcyjnej Planned Parenthood w USA, która przeszła przemianę i od kilku lat jest znaną obrończynią życia. Dzieło odsłaniające kulisy przemysłu aborcyjnego wstrząsnęło Ameryką. Po raz pierwszy od wielu lat odwróciła się tendencja świadomości społecznej na temat aborcji oraz zmian w prawie. Od premiery 9 stanów w USA zmieniło prawo na bardziej chroniące życie, kilkuset pracowników klinik aborcyjnych odeszło z pracy. Niedługo po premierze było jasne, że „Nieplanowane” to coś więcej niż film, to zjawisko kulturowe i społeczne, to obraz, który naprawdę zmienia świadomość ludzi. Ruchy pro-life także w Polsce traktują ten niezwykły film jako wielką szansę i apelują, by włączyć się w dzieło popularyzacji filmu.

Film wchodzi do polskich kin 1 listopada. Patronatem objął go Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Kilka dni temu dzieło otrzymało nagrodę specjalną Prezydenta Rzeczpospolitej na Festiwalu Niepokalanów jako „film, który zmienia życie”.

Więcej informacji o filmie (w tym konspekt katechezy) na stronie www.NieplanowaneWPolsce.pl.

źródło: diecezja.pl