Abp Jędraszewski: Miłość do Polski wymaga wysiłku

W homilii w czasie Mszy św. w parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Krakowie-Dąbiu metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski podkreślił, że prawdziwa miłość do Polski wiąże się z wysiłkiem, a często też rezygnacją z jakiś własnych interesów. Miłość ta od wszystkich domaga się odpowiedzialności za Polskę i jej wierność chrześcijańskim wartościom.

Abp Marek Jędraszewski odniósł się do czytanej dzisiejszej niedzieli w liturgii przypowieści o robotnikach w winnicy. Hierarcha podkreślił, że życie chrześcijanina, będące życiem z Chrystusem i dla Chrystusa, a przez to również dla drugiego człowieka, wiąże się z pewnymi paradoksami. Tych paradoksów właśnie dotykał Jezus mówiąc o robotnikach, którzy dostali takie samo wynagrodzenie, chociaż nie pracowali tyle samo czasu. W ten sposób, jak wyjaśnia kaznodzieja, Chrystus pokazuje nam, że niektórzy muszą w swoim życiu natrudzić się bardziej, a dla niektórych życie jest prostsze. Na mocy chrztu jednak wszyscy jesteśmy „umówieni” z Chrystusem na życie wieczne, jak ewangeliczni robotnicy byli umówieni na denara. Dla tego życia warto się poświęcić, a każdy jego dzień jest Bożym darem, za który należy dziękować.

Duchowny zauważył, że postawa dostrzegania znaczenia każdej godziny w ciągu dnia jest postawą czuwania, o jakim mówił św. Jan Paweł II:

- „Czuwam to znaczy czuję się odpowiedzialny za to wielkie, wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska” – przytoczył słowa świętego Polaka.

W tym duchu, jak mówił abp Jędraszewski, jesteśmy zobowiązani do zanoszenia modlitwy za tych, którzy obejmując rządy wzięli na siebie szczególną odpowiedzialność za naszą Ojczyznę.

- „Autentyczna miłość do Polski to miłość, która wymaga wysiłków, która kosztuje, za którą kryje się niekiedy konieczność rezygnacji z własnych partykularnych interesów. Bo przecież chodzi o Polskę, by została wierna swojej chrześcijańskiej tradycji, chrześcijańskiej spuściźnie” – zaznaczył hierarcha.

Metropolita krakowski przypomniał też o konieczności modlitwy za sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy 22. października, w rocznicę rozpoczęcia pontyfikatu Jana Pawła II i jego liturgiczne wspomnienie, będą orzekać ws. aborcji eugenicznej.

Abp Jędraszewski gorąco poprosił wiernych, aby często modlili się w sprawach Ojczyzny i Kościoła:

- „Polska potrzebuje zawsze wielkiej modlitwy, ale kto wie czy w tych miesiącach i latach ta modlitwa nie jest jeszcze bardziej potrzebna niż w przeszłości” – mówił.

kak/ekai.pl