Abp. Jędraszewski: mamy prawo dziękować Bogu za braci Kaczyńskich

- Wszyscy jako wspólnota mamy prawo dziękować za życie prezydenta Lecha Kaczyńskiego i pana prezesa - powiedział na kazaniu w trakcie Mszy na Wawelu abp. Marek Jędraszewski. Msza została odprawiona z okazji 72. rocznicy urodziny Lecha i Jarosława Kaczyńskich.

We Mszy Świętej wziął udział Jarosław Kaczyńskich, premier Mateusz Morawiecki oraz inni politycy.

Dzień urodzin zmarłego w Smoleńsku Lecha Kaczyńskiego zbiegł się z miesięcznicą pogrzebu Lecha i Marii Kaczyńskich. W trakcie Mszy modlono się za prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego żonę Marię i wszystkie ofiary katastrofy smoleńskiej.

W trakcie kazania abp. Jędraszewski podkreślił, że rocznica urodzin Lecha Kaczyńskiego "przeżywamy na Wawelu w cieniu smoleńskiej tragedii".

Dodał jednak, że jest "miejsce na dziękowanie za życie".

- To wątek bardzo osobisty. Ale my wszyscy jako wspólnota, wspólnota Kościoła, żyjąca nauką Chrystusa, mamy prawo, by dziękować za to życie śp. pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego i pana prezesa w kategoriach ludu Bożego, który cieszy się, że w nim od tylu lat są, żyją takie osoby. To nasz obowiązek dziękować Panu Bogu za nich. Mamy także obowiązek dziękowania za dar ich życia dla Polski - stwierdził abp. Jędraszewski.

jkg/pap