Abp Jędraszewski: Cywilizacja śmierci ogarnia coraz to nowe przestrzenie naszego myślenia

– Dziś nieraz możemy upadać na duchu widząc, jak cywilizacja śmierci ogarnia coraz to nowe przestrzenie naszego myślenia, postępowania i życia. Tym bardziej doceniamy świadectwo tych, którzy stoją na straży Bożego prawa, bo ono jest po to, by stać na straży naszego człowieczeństwa – mówił abp Marek Jędraszewski do obrońców życia podczas Mszy św. w kolegiacie św. Floriana w Krakowie.

Na początku Mszy św. ks. Grzegorz Szewczyk, proboszcz kolegiaty św. Floriana zwrócił uwagę, że obrońcy życia wybrali tę świątynią „inspirowani duchem św. Jana Pawła II, który przeszło 70 lat temu był wikariuszem w tej bazylice, bo ojcu świętemu bardzo leżały na sercu szacunek i obrona życia”.

Odwołując się w homilii do dzisiejszej Ewangelii abp Marek Jędraszewski podkreślił, że Chrystus stawia się jako wzór tego, kto wypełnia prawo – niezmienne prawo pochodzące od Boga, które wyrażone zostało w Dekalogu. A spośród dziesięciorga przykazań najbardziej na straży człowieczeństwa stoi „nie zabijaj”. Wypełnieniem tego starotestamentowego przykazania jest podwójne przykazanie miłości Boga i człowieka, które przekazał i wypełnił Jezus – dał wzór jak być prawdziwie miłośnikiem życia.

Arcybiskup zwrócił uwagę na szczególne napięcie między dwiema ludzkimi postawami – tymi, którzy swoją postawą próbują znosić Boże prawo, a tymi, którzy wypełniają prawo i uczą innych je wypełniać. – Św. Jan Paweł II Wielki to napięcie wyraził mówiąc i pisząc o cywilizacji śmierci i kulturze życia – mówił metropolita krakowski dodając, że dziś nieraz możemy upadać na duchu widząc, jak cywilizacja śmierci ogarnia coraz to nowe przestrzenie naszego myślenia, postępowania i życia. – Tym bardziej doceniamy świadectwo tych, którzy stoją na straży Bożego prawa, bo ono jest po to, by stać na straży naszego człowieczeństwa – podkreślał.

Metropolita zauważył, że prawo formułowane w sposób negatywny daje bardzo określone pole działania – niekiedy bardzo zawężone. – Ale prawo wyrażone w sposób pozytywne otwiera przestrzenie, dla których granic nie ma, a takim prawem jest prawo miłości – mówił arcybiskup odwołując się do sentencji św. Augustyna „kochaj i czyń co chcesz”. – Jeżeli kochasz, to nie ma dla ciebie granic miłości. Życie w coraz to nowy sposób, niekiedy zaskakujący, nieraz domagający się ofiary, będzie pokazywać, jak tę miłość w sposób prawdziwie wolny urzeczywistniać budując w sobie i wokół siebie cywilizację miłości – mówił metropolita podkreślając, że ta możliwość kochania bez granic jest z Boga, nie z człowieka. To dzięki Bogu człowiek może „stać się sługą nowego przymierza miłości ofiarnej, niekiedy domagającej się wielkiego poświęcenia, ale niezwykle głęboko scalającej”.

Arcybiskup podkreślił, że ci którzy budują swoje życie na Bożej miłości już uczestniczą w chwale Boga, która trwa teraz i będzie trwała w wieczności, co jest źródłem nadziei człowieka. Kończąc homilię metropolita dziękował Bogu, że powołuje „ludzi zatroskanych o to, aby żyć na sposób Chrystusa, życiem niekiedy trudnym, ale dającym jakże wiele siły tym, którzy Chrystusowi zawierzyli do końca, i którzy swoim zawierzeniem pociągają innych dodając im odwagi”.

Przed Mszą św. zarząd Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka wręczył statuetki „Przyjaciel życia”. W tym roku laureatami zostali państwo Katarzyna i Mateusz Kłoskowie, którzy prowadzą Fundację Nasze Dzieci – Edukacja, Zdrowie, Wiara i dla których życie nienarodzonych, chorych i bezbronnych ludzi stanowi najwyższą wartość. Ich fundacja stała się szeroko znana dzięki kampanii pro-life, którą przeprowadziła na billboardach wielu polskich miast po wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji eugenicznej z 22 października 2020 roku. Drugą statuetkę odebrali państwo Marta i Andrzej Witeccy, których postawa pro-life wyraża się m.in. w miłości rodzicielskiej. Są oni rodzicami Jana, Szymona, Jonatana, Jakuba, Noemi i Estery. Dwóch ich synów żyje z zespołem Downa. Estera urodziła się z zespołem Edwardsa i żyła 117 dni.

W latach ubiegłych statuetki otrzymali: dr n. med. Wanda Półtawska (lekarz psychiatra, więźniarka obozu w Ravensbrück, współpracowała ze św. Janem Pawłem II), dr. n. med. Rafał Michalik (pediatra, współtwórca Fundacji „Pro Humana Vita” oraz Małopolskiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich), dr hab. Alicja Grześkowiak (prawniczka i polityk, współautorka projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczętego, inicjatorka odrzucenia przez Senat nowelizacji z 1996 r. Ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży) oraz Teresa Król (pedagog, metodyk, autorka serii podręczników do wychowania do życia w rodzinie; dzięki min. Mirosławowi Handkemu i jej staraniom przedmiot ten został wprowadzony do polskich szkół). Wyróżnienie przyznano również Annie i Zbigniewowi Kasprzykom, rodzicom trojga dzieci, w tym Karola z niepełnosprawnością.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej