Abp Henryk Hoser ponownie w szpitalu. Pamiętajmy o modlitwie!

Abp Henryk Hoser, który na początku kwietnia przeszedł zakażenie koronawirusem, z powodu powikłań pocovidowych ponownie trafił wczoraj do szpitala.

Na początku kwietnia biskup senior diecezji warszawsko-praskiej i wizytator apostolski parafii w Medziugorie trafił do szpitala w związku z zakażeniem koronawirusem. Przyjechał wówczas do Polski, aby przyjąć szczepionkę przeciw COVID-19. Niestety, pomiędzy pierwszą a drugą dawką zakaził się koronawirusem.

Teraz na profilu społecznościowym 78. letniego hierarchy pojawiła się informacja, że z powodu powikłań pocovidowych musiał ponownie trafić do szpitala.

- „Niestety, na skutek powikłań pocovidowych Ksiądz Arcybiskup ponownie znalazł się w szpitalu. Polecamy naszego Pasterza modlitwie, łącząc się z Nim w krzyżu cierpienia i choroby”

- informują administratorzy profilu.

Pamiętajmy w swoich modlitwach o księdzu arcybiskupie, prosząc Boga, by jak najszybciej mógł wrócić do zdrowia i dalej służyć Kościołowi.

Modlitwa za chorego do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Matko Boska Nieustającej Pomocy,

Twój Boski Syn, którego na ręku trzymasz, wysłuchuje każdą Twoją prośbę. Poleć Mu także chorego, za którego dzisiaj w pokorze modlę się do Ciebie. Rzeknij tylko słowo a chory wróci do zdrowia. Nie odmawiaj mi tej łaski, chorzy mają szczególne prawo do Twej dobroci. Proś przeto Jezusa, aby nam to drogie życie zachował. Ty sama bądź dla chorego dobrą i miłosierną Lekarką a przy Twojej Pomocy z pewnością uzyska utracone siły. Gdyby jednak Bóg, którego wola rządzi światem, inaczej postanowił, wspomóż o Matko chorego i daj mu siłę, aby przyjął kielich goryczy i zdał się spokojnie na rozporządzenia Boga Wszechmocnego. Daj mu cierpliwość, broń od rozpaczy. Matko, Ty jesteś tak potężna, możesz nas pocieszyć. Jesteś Matką Najlepszą, pragniesz nas uratować. Wysłuchaj więc nas łaskawie i przyjdź nam z pomocą.

Amen.

kak/Facebook