Abp Gądecki: Przemocą próbuje się odebrać prawo do wyznawania wiary

W całej Polsce środowiska lewicowe organizowały dziś prowokacje w kościołach, zakłócając nabożeństwa i dewastując świątynie. Głos zabrał przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki, który przypomina, że stanowisko Kościoła wobec prawa do życia jest niezmienne, a profanowanie katolickich świętości nie jest właściwą metodą działania.

W czwartek Trybunał Konstytucyjni orzekł o niezgodności z polską konstytucją przepisów umożliwiających aborcję chorych dzieci. Decyzja sędziów wywołała nienawiść środowisk proaborcyjnych. W całej Polsce odbywają się protesty, które dziś przybrały postać ataku na katolickie świątynie. Aktywiści przerywali Msze św., zakłócali nabożeństwa i protestowali przed kościołami, na których wypisywano wulgarne hasła.

Stanowisko wobec tych wydarzeń zajął przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki. Również w jego katedrze, w Poznaniu, doszło do ataku lewicowych ekstremistów na modlących się wiernych, wobec czego celebrans został zmuszony przerwać Mszę św.

- „Decyzja Trybunału Konstytucyjnego – dotycząca kwestii obrony życia dzieci chorych – spowodowała niezwykle emocjonalne reakcje wielu osób w naszym kraju. Samo stanowisko Kościoła katolickiego na temat prawa do życia jest niezmienne i publicznie znane” – podkreśla hierarcha w specjalnym oświadczeniu.

Metropolita poznański zaznacza, że to nie Kościół ustanawia prawa w Polsce oraz nie do biskupów należy orzekanie o tym, co jest zgodne bądź nie z polską konstytucją.

- „Wulgaryzmy, przemoc, obelżywe napisy i zakłócanie nabożeństw oraz profanacje, których dopuszczono się w ostatnich dniach – mimo iż mogą one pomóc niektórym osobom w rozładowaniu ich emocji – nie są właściwą metodą działania w demokratycznym państwie” – pisze duchowny.

- „Wyrażam mój smutek w związku z tym, że dzisiaj w wielu kościołach, uniemożliwiono osobom wierzącym modlitwę i przemocą odebrano prawo do wyznawania swojej wiary” – dodaje.

Przewodniczący KEP prosi o wyrażanie swoich poglądów w sposób akceptowalny, z szacunkiem do każdego człowieka.

kak/PAP, niezależna.pl