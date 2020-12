Abp Gądecki: Atak na Jana Pawła II jest atakiem na naukę Kościoła

Święty Jan Paweł II – jako pierwszy – wprowadził w Kościele przepisy prawne zwiększające realnie ochronę dzieci i młodzieży – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w Oświadczeniu w sprawie ataków na osobę św. Jana Pawła II.

Przewodniczący Episkopatu zaznaczył, że to papież Jan Paweł II „wprowadził kościelne regulacje prawne, mające chronić najsłabszych, a tym samym zapoczątkował realizację procesu zmierzającego do wykrywania przestępstw seksualnych i karania duchownych, którzy się tego dopuszczają”.

Podkreślił, że decyzje papieża Polaka stanowiły inspirację dla dalszych działań mających na celu ochronę dzieci i młodzieży jak również pomoc osobom skrzywdzonym w Kościele.

Przewodniczący Episkopatu odniósł się również do raportu dotyczącego Theodora McCarricka, zaznaczając, że Jan Paweł II nie otrzymał pełnych informacji w jego sprawie, podczas gdy on sam okłamał papieża co do swojej niewinności.

Jednocześnie abp Gądecki wyraził ponownie swoje „głębokie współczucie osobom skrzywdzonym przez niektórych duchownych”. „Konieczne jest sprawiedliwe osądzenie i ukaranie sprawców a także nieustanna troska o podnoszenie bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i dorosłych w Kościele oraz we wszystkich innych środowiskach” – napisał.

Przewodniczący Episkopatu podkreślił w Oświadczeniu, że jego zdaniem „atak na św. Jana Pawła II jest w istocie atakiem na nauczanie Kościoła, które ten Papież głosił w ciągu całego swego pontyfikatu”. Podziękował również wszystkim, którzy dają „prawdziwe świadectwo o życiu i nauczaniu tego świętego Papieża”.

„Sięgajmy częściej po nauczanie papieskie i nie dozwólmy zniszczyć dobrego imienia św. Jana Pawła II, niestrudzonego przewodnika na drodze osoby ludzkiej i społeczeństw do wolności” – podkreślił Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

BP KEP