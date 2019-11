Abp Gądecki: Módlmy się za wszystkich cierpiących prześladowania z powodu wiary w Chrystusa

Iza 10.11.19 10:15

Religię można porzucić. Jak ktoś trwa w urojeniach mimo prześladowań, to znaczy, że ma nierówno pod sufitem. Prześladowania religijne są walką o to, czyja religia jest lepsza, podczas gdy każda religia to zło.



Rzeczywiście modlitwy są bardzo skuteczne - prześladowca powie "nie zabiję Cię, bo inni modlą się za Ciebie". Idiotyzm do kwadratu. Mordowanie ludzi jest zbrodnią, tutaj potrzebne jest wojsko, a nie modlitwa.