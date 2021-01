Abp Gądecki apeluje o pojednanie

Ta rocznica zobowiązuje nas do głośnego sprzeciwu wobec wszelkich przejawów deptania godności człowieka: rasizmu, ksenofobii i antysemityzmu – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w Słowie w 76. rocznicę wyzwolenia Auschwitz.

Przewodniczący Episkopatu zaznaczył, że w tym roku głównym motywem obchodów rocznicy wyzwolenia Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau jest męczeństwo ponad 200 tys. zamordowanych tam dzieci oraz los tych nielicznych, które przeżyły obóz. „Tam, w owej zaplanowanej +fabryce śmierci+, Niemcy mordowali obywateli z niemal wszystkich krajów, okupowanych przez Trzecią Rzeszę oraz sprzymierzonych z nią krajów. W zdecydowanej większości ofiarami byli Żydzi” – napisał.

Przewodniczący Episkopatu odwołał się także do słów św. Jana Pawła II, który „wołał o powrót ludzi do Boga i do jego przykazań, aby nigdy nie powtórzyła się tragedia Holokaustu”.

„W tę rocznicę apelujemy do współczesnego świata o pojednanie i pokój, o poszanowanie prawa każdego narodu do istnienia oraz do wolności, niepodległości i zachowania własnej kultury” – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Dzisiaj przypada 76. rocznica wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau (27.01.1945), a miejsce to nadal przejmuje trwogą. W KL Auschwitz-Birkenau niemieccy narodowi socjaliści zamordowali ponad milion Żydów, dziesiątki tysięcy Polaków (około 75 000) oraz Romów (21 000), Rosjan (15 000) i kilkanaście tysięcy więźniów innych narodowości.

W tym roku głównym motywem obchodów rocznicy wyzwolenia Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau jest męczeństwo ponad 200 tys. zamordowanych tam dzieci oraz los nielicznych, które przeżyły gehennę obozu. Tam, w owej zaplanowanej „fabryce śmierci”, Niemcy mordowali obywateli z niemal wszystkich krajów, okupowanych przez Trzecią Rzeszę oraz sprzymierzonych z nią krajów. W zdecydowanej większości ofiarami byli Żydzi. Tak Niemcy mieli dokonać „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej”. Tak dokonał się Holokaust. Narodem przeznaczonym do unicestwienia byli też Polacy, Sinti i Romowie.

Święty Jan Paweł II, gdy przybył do Auschwitz powiedział: „Ten to naród, który otrzymał od Boga Jahwe przykazanie „Nie zabijaj”, w szczególnej mierze doświadczył na sobie zabijania” (Auschwitz, 7.06.1979). Jan Paweł II wołał o powrót ludzi do Boga i do jego przykazań, aby nigdy nie powtórzyła się tragedia Holokaustu.

Papież Benedykt XVI, wspominając pielgrzymkę swego poprzednika, mówił w Auschwitz w 2006 r.: „Papież Jan Paweł II pielgrzymował tu jako syn narodu, który obok narodu żydowskiego najwięcej wycierpiał w tym miejscu i ogólnie podczas wojny”. Władze Trzeciej Rzeszy chciały całkowicie zmiażdżyć naród żydowski; wyeliminować go z grona narodów ziemi. […] W istocie, bezwzględni zbrodniarze unicestwiając ten naród, zamierzali zabić Boga, który powołał Abrahama, a przemawiając na Górze Syjon, ustanowił zasadnicze kryteria postępowania ludzkości, obowiązujące na wieki. […] Wyniszczając Izrael, chcieli w rzeczywistości wyrwać korzenie wiary chrześcijańskiej i zastąpić ją przez siebie stworzoną wiarą w panowanie człowieka – człowieka mocnego”.

Papież Franciszek będąc w 2016 r. w KL Auschwitz-Birkenau milczał i modlił się. Jego modlitwa i milczenie była wołaniem o pokój, którego potrzeba także w naszych czasach.

W liście do Rzymian św. Paweł napisał: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!” (Rz 12, 21). Ta rocznica zobowiązuje nas do głośnego sprzeciwu wobec wszelkich przejawów deptania godności człowieka: rasizmu, ksenofobii i antysemityzmu. W tę rocznicę apelujemy do współczesnego świata o pojednanie i pokój, o poszanowanie prawa każdego narodu do istnienia oraz do wolności, niepodległości i zachowania własnej kultury.

Módlmy się za ofiary II wojny światowej. Módlmy się także o to, by w każdym człowieku zawsze zwyciężała miłość do bliźniego!

+ Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)