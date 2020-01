Abp Gądecki apeluje do katolików: Codziennie czytajmy Biblię!

„Dzień poświęcony Biblii nie powinien być «raz w roku», ale w każdym dniu roku” – napisał Papież Franciszek ustanawiając Niedzielę Słowa Bożego listem apostolskim z 30 września 2019 roku. Nawiązując do tych słów Przewodniczący Episkopatu powiedział: „Nasz kontakt z Pismem świętym nie może ograniczyć się tylko do niedzieli, kiedy słyszymy je podczas Mszy świętej. Jako ludzie wierzący powinniśmy codziennie sięgać po Pismo Święte. Miejsce Biblii nie jest wysoko na półce w mieszkaniu, ale pod ręką, abyśmy mogli sięgać do niej często” – powiedział abp Gądecki.

Odnosząc się do listu Papieża Franciszka, w którym Papież pisze, aby odpowiednio dużo czasu poświęcano na przygotowanie homilii, Przewodniczący Episkopatu zwrócił się do kapłanów i diakonów. „Bardzo proszę księży, aby głosili homilie zakorzenione w Piśmie Świętym. W ten sposób ukazujemy piękno Słowa Bożego i powiązanie go z codziennym życiem. To Boże Słowo jest dla nas i dla naszego zbawienia oraz zbawienia tych, których nam Bóg powierzył, dlatego homilie powinny być egzystencjalnym i duchowym komentarzem do czytań biblijnych” – podkreślił Przewodniczący Episkopatu Polski.