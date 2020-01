Abp Fulton J. Sheen: Duch antypięćdziesiątnicy panuje na świecie!

ks. Bogusław 9.1.20 13:57

Diabeł małpuje Boga. Widzi Kościół i tworzy swoją synagogę szatańską. Jest Chrystus a ona próbuje być antychrystem. Jest Królestwo Boże on próbuje tworzyć królestwo szatana. Jest Ewangelia, on ma swoja antyewangelię. Są Apostołowie, on posyła antyapostołów. Jest Duch Św., a on śle ducha antypięćdziesiątnicy. Są gody Baranka, a on organizuje "gody szatańskie" - WOJNY. Itd, itp.