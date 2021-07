Abp Depo z Jasnej Góry: Zbyt dużo jest dzisiaj reformatorów i oczyszczaczy prawdy i wiary Kościoła

- Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja należy do największych pod względem liczby uczestników wydarzeń w częstochowskim sanktuarium. Tradycyjnie biorą w niej udział także politycy. W tym roku obecni byli m.in. minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek (nazwany przez o. Rydzyka najlepszym ministrem edukacji po II wojnie światowej), pos. Antoni Macierewicz, wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz, wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki, minister w Kancelarii Premiera Michał Wójcik czy europosłowie Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska i Ryszard Czarnecki oraz liczni posłowie na Sejm – czytamy na portalu wpolityce.pl.

- Ta rezolucja kwalifikuje zabójstwo najbardziej bezbronnych obywateli jako prawo człowieka, a jednocześnie odmawia lekarzom tzw. prawa sprzeciwu ratującego życie - powiedział arcybiskup Depo odnosząc się do uchwalonej ostatnio przez Parlament Europejski rezolucji głoszącej, że aborcja jest prawem człowieka. Metropolita częstochowski podziękował także europarlamentarzystom z Polski i innych krajów, którzy sprzeciwili się temu stanowisku.

W dniu dzisiejszym miała miejsce już 30. Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. Listy do uczestników nadesłali prezydent Andrzej Duda i prezes PiS Jarosław Kaczyński, a na telebimach zostało odtworzone pozdrowienie, jakie skierował do pielgrzymów na Jasną Górę papież Franciszek.

- Wiara jest zawsze łaską rozumnego i wolnego przylgnięcia do Boga i jego praw. Nigdy nie była i nie jest towarem do przerobienia według ludzkich gustów, oczekiwań czy sondaży publicznych. Jest ona w każdej epoce i dla wszystkich ludzi dobrej woli nowym sposobem szukania Jezusa Chrystusa i przyjęcia go jako prawdziwego Boga i Pana, i uznania w nim prawdy, drogi i życia – powiedział metropolita częstochowski.

- Zagwarantowanie prawa do Boga, do wyznawania publicznie swej wiary, znalazło swój zapis zarówno w konstytucji RP jak i w traktatach międzynarodowych ONZ – stwierdził abp Depo odnosząc się do polskiej drogi do wolności i wyznawania wiary.

- Rozum zawsze potrzebuje oczyszczenia ze strony wiary. I odnosi się to także do rozumu politycznego, który nie powinien uważać się za wszechmogącego – podkreślił hierarcha, przestrzegając przed próbami wykluczania religii ze strefy życia publicznego.



Na #JasnaGóra trwa 30.Pielgrzymka Rodziny @RadioMaryja Po modlitewnym czuwaniu rozpoczyna się Msza św. z kazaniem abp Wacława Depo przewodniczącego Rady #KEP ds. Środków Społecznego Przekazu. To dziękczynienie za ewangelizacyjną posługę Radia Maryja i modlitwa za Kościół i Polskę pic.twitter.com/VWT6PycoWq — JasnaGoraNews (@JasnaGoraNews) July 11, 2021

30 Pielgrzymka Rodzin @RadioMaryja w Częstochowie. Zawsze wierni Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Pozdrawiam Was serdecznie! pic.twitter.com/j7eErFyWKq — Beata Kempa (@BeataKempa_MEP) July 11, 2021

mp/wpolitye.pl/radiomaryja.pl/fronda.pl